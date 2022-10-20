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«فلكية جدة»: كسوف الشمس على مناطق المملكة.. وهذه طريقة رؤيته

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«فلكية جدة»: كسوف الشمس على مناطق المملكة.. وهذه طريقة رؤيته

«فلكية جدة»: كسوف الشمس على مناطق المملكة.. وهذه طريقة رؤيته

«فلكية جدة»: كسوف الشمس على مناطق المملكة.. وهذه طريقة رؤيته
٠٧:٢٥:١١ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة أن كامل مناطق المملكة، تشهد كسوفا جزئيا للشمس بكافة مراحله ولكن بنسب متفاوتة، وذلك يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1444 الموافق 25 من أكتوبر.

موعد كسوف الشمس على المملكة

وأفادت “فلكية جدة” بأن المنطقة الوسطى والشمالية والشرقية تشهدان الكسوف بنسبة أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى وذلك بين 01:30 بعد الظهر و 03:50 عصراً.

ويعتبر الكسوف المنتظر هو الثاني والأخير سنة 2022، وستشهد مكة المكرمة الكسوف الجزئي لمدة ساعتين و 7 دقائق، إبتداءً من الساعة 01:33 بعد الظهر وسيصل الكسوف ذروته العظمى عند الساعة 02:39 بعد الظهر بنسبة (22.1%) وسينتهي عند الساعة 03:40 عصرًا.

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طريق مشاهدة كسوف الشمس

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: “لمراقبة الكسوف يجب عدم تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة بدون حماية مناسبة لأن ذلك قد يضر بحاسة البصر”.

وأضاف: “لذلك يجب إتباع عدد من الطرق لمراقبة الكسوف بأمان مثل نظارات الكسوف فهي منخفضة التكلفة وفعالة في منع أشعة الشمس الضارة، حيث تمنع أكثر من 99.99 % من ضوء الشمس والأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء وهذا النظارات تجعل الشمس تظهر كقرص برتقالي أو أبيض في قبة السماء، و يجب التأكد من أنها تفي بمعايير سلامة العين عند النظر إلى الشمس”.

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