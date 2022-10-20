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النيابة العامة تصدر تنبيها مهما بشأن الممارس الصحي
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النيابة العامة تصدر تنبيها مهما بشأن الممارس الصحي

النيابة العامة تصدر تنبيها مهما بشأن الممارس الصحي

النيابة العامة تصدر تنبيها مهما بشأن الممارس الصحي
٠٦:٣١:٢٥ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت النيابة العامة، اليوم، إن الممارس الصحي يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع، في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.

إبلاغ السلطات المختصة

وأضافت النيابة العامة، من خلال بيان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن على الممارس الصحي فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائيا، أو إصابته بمرض معدٍ، أن يبلغ الجهات الأمنية والصحية المختصة.

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تحذيرات النيابة العامة

وكانت النيابة العامة حذرت في وقت سابق من ارتكاب جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها، وقالت إنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما أنها مخلة بالشرف والأمانة.

عقوبات رادعة

وأوضحت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه: “يعاقب كل من يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، والغرامة مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به”.

الكلمات الدلالية:
الإصابة الجنائية الإصابة بمرض معد الممارس الصحي النيابة العامة بيان النيابة

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