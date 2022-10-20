هل يمكن الاطلاع على رقم المقعد بالاختبار المحوسب؟ «تقويم التعليم» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع العديد من الاستفسارات بشأن الاختبار المحوسب.

وردا على سؤال “اختباري المحوسب مؤكد، فكيف يمكنني الاطلاع على رقم المقعد؟”، أجابت الهيئة، عبر حساب العناية بالمستفيدين بقولها : “لا يوجد رقم مقعد للاختبارات المحوسبة، نرجو منك التوجه للمقر”.

وفي سؤال آخر جاء فيه: “كيف يمكنني تعديل تاريخ موعد اختباري قبل السداد للاختبار؟ أجابت الهيئة بقولها يمكنك إجراء التعديل على تسجيلك إذا كانت حالته “مؤكد”.

اقرا أيضا:

هل يُشترط التحصين بالجرعة الثالثة لدخول اختبار الرخصة المهنية؟.. «تقويم التعليم» تجيب