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هل يمكن الاطلاع على رقم المقعد بالاختبار المحوسب؟ «تقويم التعليم» تجيب
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هل يمكن الاطلاع على رقم المقعد بالاختبار المحوسب؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن الاطلاع على رقم المقعد بالاختبار المحوسب؟ «تقويم التعليم» تجيب

هل يمكن الاطلاع على رقم المقعد بالاختبار المحوسب؟ «تقويم التعليم» تجيب
٠٦:٣٣:٥٩ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع العديد من الاستفسارات بشأن الاختبار المحوسب.

وردا على سؤال “اختباري المحوسب مؤكد، فكيف يمكنني الاطلاع على رقم المقعد؟”، أجابت الهيئة، عبر حساب العناية بالمستفيدين بقولها : “لا يوجد رقم مقعد للاختبارات المحوسبة، نرجو منك التوجه للمقر”.

وفي سؤال آخر جاء فيه: “كيف يمكنني تعديل تاريخ موعد اختباري قبل السداد للاختبار؟ أجابت الهيئة بقولها يمكنك إجراء التعديل على تسجيلك إذا كانت حالته “مؤكد”.

 

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الكلمات الدلالية:
الاختبار الاختبار المحوسب تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم والتدريب

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