بالفيديو.. معركة بالسيوف بين طلاب في بريطانيا

تواصل – فري التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، شجارا وقع بين مراهقين يرتدون زيا مدرسيا، وبين شخص آخر، باستخدام أسلحة بيضاء، وسكاكين طويلة تشبه السيوف.

تدخل رجال الأمن

وظهر من خلال الفيديو، تجمع لعدد من الشباب، حول رجل ساقط على الأرض، وهم يضربونه ويركلونه، في حين وقف البعض يشاهدون ما يحدث.

وهب رجال الأمن مسرعين نحو الطلاب المتشاجرين، وحاولوا إنهاء الشجار وتفريق الطلاب، الذين حمل بعضهم سكاكين طويلة، وخبأوها بين ملابسهم.

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انتشار حالات العنف

وتنتشر حالات الشجار بين طلاب المدارس في العديد من الدول، لأسباب عدة، ولا سيما خلال الآونة الأخيرة، حيث أصبحت معدلات العنف والجريمة أكثر من ذي قبل، وبالأخص بين المراهقين.

ودلّت أبحاث حديثة على أن معدلات العنف والكراهية ترتفع خلال الفترة الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، وقد ساهم في ذلك التغيرات المناخية، وأيضا انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.