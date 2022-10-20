الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمير الكويت يصدر عفوًا كريمًا عن المتواجدين في تركيا
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أمير الكويت يصدر عفوًا كريمًا عن المتواجدين في تركيا

أمير الكويت يصدر عفوًا كريمًا عن المتواجدين في تركيا

أمير الكويت يصدر عفوًا كريمًا عن المتواجدين في تركيا
٠٦:٣٧:١٤ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمرًا كريمًا بالعفو عن عدد من النواب السابقين والنشطاء السياسيين الهاربين في تركيا.

وحسب صحيفة الراى الكويتية، قال عدد من النواب السابقين والناشطين السياسيين الذين عادوا من تركيا بعد شمولهم بالعفو السامي في تغريدة موحدة:

“تشرفنا بمقابلة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وتقدمنا بالشكر الجزيل لسمو الامير حفظه الله ورعاه على العفو الكريم، مقدرين لسموه رحابة صدره في جميع القضايا التي عرضناها على سموه، ونحن على ثقة أن الكويت مقبلة على كل خير”.

وأعلن النواب السابقون مسلم البراك ومبارك الوعلان والدكتور جمعان الحربش وسالم النملان وخالد الطاحوس، والناشطان محمد البليهيس وناصر الرداس عبر حساباتهم عن تشرفهم باللقاء.

الكلمات الدلالية:
أمير الكويت تركيا عفو أميري نشطاء

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