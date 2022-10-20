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بعد توجيه صاروخ روسي لبريطانيا.. تصريح عاجل من الناتو بشأن حماية دول أوروبية
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بعد توجيه صاروخ روسي لبريطانيا.. تصريح عاجل من الناتو بشأن حماية دول أوروبية

بعد توجيه صاروخ روسي لبريطانيا.. تصريح عاجل من الناتو بشأن حماية دول أوروبية

بعد توجيه صاروخ روسي لبريطانيا.. تصريح عاجل من الناتو بشأن حماية دول أوروبية
٠٦:١٨:٠٨ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعهد رئيس حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم، بأن الحلف يحمي دول السويد وفنلندا، في حال تعرضتا لتهديد، خلال السعي لنيل عضوية الحلف.

الانضمام لحلف الناتو

وقال ستولتنبرج: “لا يمكن تصور أن الحلفاء لن يتحركوا في حال تعرضت السويد وفنلندا لأي شكل من أشكال الضغط”، وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل أن “عملية الانضمام للسويد وفنلندا كانت الأسرع في تاريخ الناتو الحديث”.

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صاروخ روسي على طائرة بريطانية

جاءت تصريحات ستولتنبرج، بعد إعلان وزير الدفاع البريطاني أن روسيا أطلقت صاروخا باتحاه طائرة تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود.

وفي الوقت نفسه، زار رئيس وزراء السويد الجديد أولف كريسترسون مقر الناتو لمناقشة العملية الجارية لانضمام بلاده للحلف.

وكانت السويد وفنلندا تقدمتا بطلبات لتصبحا عضوين في الحلف الدفاعي في منتصف مايو عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
الحرب لروسية الاوكرانية السويد بريطانيا حلف الناتو روسيا فنلندا

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