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مستشفى الملك خالد ينجح في إنقاذ حياة طفلة مصابة بجرح ذبحي في رقبتها

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مستشفى الملك خالد ينجح في إنقاذ حياة طفلة مصابة بجرح ذبحي في رقبتها

مستشفى الملك خالد ينجح في إنقاذ حياة طفلة مصابة بجرح ذبحي في رقبتها

مستشفى الملك خالد ينجح في إنقاذ حياة طفلة مصابة بجرح ذبحي في رقبتها
٠٥:٤٩:١٦ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تمكّن فريق طبي بمستشفى الملك خالد بتبوك من إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة عاجلة لإنقاذها، إثر تعرضها لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية .

وأوضحت صحة تبوك أن الفريق الطبي ، تمكّن ولله الحمد من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي)، وتم عمل الإسعافات الأولية وتوفير الدم اللازم لها، وإدخالها فوراً لغرفة العمليات.

وأكد الفريق أنه تم اكتشاف جرح تبين أنه مصدر النزيف، وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر، حيث أُوقف النزيف نهائياً بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح.

يُذكر أنه أجرت الفرق الطبية بمستشفى الملك خالد خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 1946 عملية نوعية، اشتملت على 386 عملية جراحية روتينية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 656 عملية، بالإضافة إلى أكثر من 904 عمليات للحالات الطارئة.

الكلمات الدلالية:
تبوك جرح في الرقبة طفلة مستشفى الملك خالد

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