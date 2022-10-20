الصندوق العقاري: 7 خطوات مهمة حال فقدان رمز الفاتورة

تواصل – فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري على أهمية اتباع بعض الخطوات في حال فقدان رمز الفاتورة من قبل المستفيدين.

وأوضح الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه في حال فقدان رمز الفاتورة فيجب الالتزام بالإجراءات التالية:

– اضغط على سداد الفواتير

– اختر مدفوعات سداد

– إضافة فاتورة جديدة

– تعبئة الحقول (جهات حكومية أو جهات تمويلية)

– إضافة رمز صندوق التنمية العقاري 040

– إضافة رقم الفاتورة

– تسديد الفاتورة

اقرا أيضا:

3 خدمات لا يمكنك الحصول عليها من الصندوق العقاري عند نقل المديونية