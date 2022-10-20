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نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله
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نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله

نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله

نجاة مدير أمن محافظة شبوة السابق من عملية اغتيال ومقتل نجله
٠٥:٢٤:٢٨ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أفادت وسائل إعلام، أن العميد عوض ذيبان، مدير أمن محافظة شبوة اليمنية السابق، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال استهدفته وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة.

وأدى انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت سيارته إلى مقتل نجله مبارك عوض ذبيان وإصابة اثنين آخرين.

هذا ولم تتبن أي جهة حتى الساعة مسؤولية محاولة الاغتيال، إلا أن نشطاء أكدوا أن هذه العمليات يقف ورائها مليشيا الحوثي.

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الكلمات الدلالية:
اليمن محاولة اغتيال مدير أمن محافظة شبوة مقتل نجل مدير الأمن

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