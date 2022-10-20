وكالة الأدوية الأوروبية توصي بتقديم جرعات  كورونا لهذه الفئة من الأطفال

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وجهت وكالة الأدوية الأوروبية “إيما” بأهمية الموافقة على إعطاء اللقاحات المضادة لكورونا للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر فما فوق.

وأوضحت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الجرعات التي أنتجتها شركة بيونتك/فايزر وموديرنا يمكن أن تحمي الأطفال من فيروس كورونا.

الجدير بالذكر أنه تم بالفعل الموافقة على إعطاء اللقاحين للبالغين والأطفال من سن 5 و 6 سنوات على التوالي. ومع ذلك فإن جرعات الأطفال ستكون منخفضة بشكل كبير.

وتتمثل الخطوة التالية من تلك العملية في موافقة المفوضية الأوروبية على الجرعات، التي ينظر إليها على أنها إجراء شكلي.

وستقرر الحكومات الأوروبية بعد ذلك ما إذا كانت ستعطي الجرعات للأطفال. وقالت “إيما” إن الدراسات تظهر أنه حتى الجرعات المنخفضة جدا يمكن أن تحمي حديثي الولادة والأطفال الصغار.

وبينت وكالة الأدوية الأوروبية أنه بعد تلقي الجرعة، يمكن أن يشعر الأشخاص بالإرهاق، وفقدان الشهية، وطفح جلدي أو ألم في موقع الحقن.

وأوضحت أن هذه الأعراض عادة ما تكون خفيفة جداً، وتستمر بضعة أيام فقط، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة وتقييم سلامة وفعالية اللقاحين.

وأكدت وكالة الأدوية الأوروبية “إيما” أن الجرعات أثبتت فعاليتها على البالغين بالفعل، حيث تمنع إشتداد المرض، ودخول المستشفيات والوفيات.

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