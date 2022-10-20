الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
دراسة حديثة تفك اللغز المحير: «هكذا انقرضت الديناصورات»
بتوصية من المالية.. «تداول» تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3 مليارات ريال
تعرف على أهم طلبات التعديل الشكلي عند تملك العقارات
تنبيه عاجل من الزكاة والضريبة بخصوص إقرارات القيمة المضافة
بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11963 نقطة
إندونيسيا تفرض حظرًا على شراب السعال والأدوية السائلة بعد وفاة 99 طفلاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

دراسة حديثة تفك اللغز المحير: «هكذا انقرضت الديناصورات»

دراسة حديثة تفك اللغز المحير: «هكذا انقرضت الديناصورات»

دراسة حديثة تفك اللغز المحير: «هكذا انقرضت الديناصورات»
٠٤:٥٨:٥٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت  باحثون في جامعة ميشيجان الأمريكية أن كويكبًا اصطدم بالأرض قبل 66 مليون عامًا، تسبب في تسوماني عملاق أكبر بـ30 ألف مرة من تسونامي المحيط الهندي في ديسمبر 2004 وموجات يبلغ ارتفاعها ميلاً حول العالم، أدى إلى مقتل الديناصورات.

وفي دراستهم الحديثة، قال الباحثون إنهم راجعوا السجلات الجيولوجية في أكثر من 100 موقع حول العالم ساعدتهم في تحديد التأثيرات التي حدثت على بعد آلاف الأميال من منطقة تأثير الكويكب الذي يبلغ عرضه 8 أميال (12.8 كيلومتراً).

من جهتها، قالت مولي رينج الباحثة الرئيسية في جامعة ميشيجان: «كان هذا التسونامي قوياً بما يكفي لإزعاج وتآكل الرواسب في أحواض المحيطات في منتصف الطريق حول العالم، تاركاً إما فجوة في السجلات الرسوبية أو خليطاً من الرواسب القديمة».

الكويكب أنتج موجة تسونامي عملاقة

وأظهرت المحاكاة التي أنشأها فريق البحث أن الكويكب أنتج موجة تسونامي كان ارتفاعها حوالي ميل واحد (1.6 كيلومتر)، وإنه بعد ساعة واحدة من الاصطدام، انتشرت الموجة بالفعل مئات الأميال، وبحلول 48 ساعة، تأثر العالم بأسره.

وأشارت الدراسة إلى أن التيار تحت الماء تجاوز على الأرجح 0.4 ميلاً في الساعة وهو ما كان قوياً بما يكفي لتآكل كل شيء تقريباً في قاع البحر.

وأضافت أن هذا الحدث أنتج طاقة أكثر بـ30 ألف مرة من تسونامي المحيط الهندي في ديسمبر 2004، والذي أودى بحياة أكثر من 230 ألف شخص.

اقرأ أيضًا:

دراسة تكشف عن كارثة تسببت في انقراض الديناصورات.. وتحذر من تكرارها مع البشر

الكلمات الدلالية:
الديناصورات انقراض الديناصورات تسونامي سبب انقراض الديناصورات

مواد ذات صلة

المزيد
سوريا.. بدء عمليات إجلاء جرحى حلب

سوريا.. بدء عمليات إجلاء جرحى حلب

٠٢:٥١ ص، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠١٦
وزير خارجية البحرين: «حزب الله» كيان إرهابي وزعيمه مجرم عميل

وزير خارجية البحرين: «حزب الله» كيان إرهابي وزعيمه مجرم عميل

١٠:٤٩ م، الأحد، ٠٣ يناير ٢٠١٦
«العيسى» يمنع التكليف خارج الدوام لجميع مسؤولي التعليم

«العيسى» يمنع التكليف خارج الدوام لجميع مسؤولي التعليم

١٠:٢١ ص، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
انخفاض النفط 1.5% خلال الأسبوع بسبب تراجع الطلب

انخفاض النفط 1.5% خلال الأسبوع بسبب تراجع الطلب

٠٣:٢٢ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *