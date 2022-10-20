تعرف على أهم طلبات التعديل الشكلي عند تملك العقارات
تواصل – فريق التحرير:
كشف الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام»، عن أهم طلبات التعديل الشكلي عند تملك العقارات.
تعريف طلب التعديل الشكلي:
وأشار إلى أن طلب التعديل الشكلي، هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم «أ / 218»، في 25/3/1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها:
1 – إضافة المساحة الإجمالية.
2 – تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة أو على أن لا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين.
3 – إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
4 – إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.
5 – تعديل رقم السجل المدني.
6 – تعديل الاسم أو اللقب.
7 – تعديل خطأ مادي كتابي.
8 – تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.
9 – إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.