تعرف على أهم طلبات التعديل الشكلي عند تملك العقارات

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كشف الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة «إحكام»، عن أهم طلبات التعديل الشكلي عند تملك العقارات.

تعريف طلب التعديل الشكلي:

وأشار إلى أن طلب التعديل الشكلي، هو طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي الكريم رقم «أ / 218»، في 25/3/1441هـ، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، ومنها:

1 – إضافة المساحة الإجمالية.

2 – تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة أو على أن لا يترتب على هذا التعديل التأثير في المساحة أو الأطوال بالزيادة، أو التأثير على المجاورين.

3 – إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.

4 – إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.

5 – تعديل رقم السجل المدني.

6 – تعديل الاسم أو اللقب.

7 – تعديل خطأ مادي كتابي.

8 – تحويل القياسات غير المترية إلى مترية.

9 – إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.