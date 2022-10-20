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بتوصية من المالية.. «تداول» تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3 مليارات ريال
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بتوصية من المالية.. «تداول» تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3 مليارات ريال

بتوصية من المالية.. «تداول» تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3 مليارات ريال

بتوصية من المالية.. «تداول» تلغي إدراج أدوات دين حكومية بقيمة 3 مليارات ريال
٠٤:٥٥:٢٩ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مجموعة “تداول” القابضة إنها ألغت إدراج الإصدار رقم رقم 7-1003 من أدوات الدين الحكومية (رمز تداول: 5230) بقيمة إجمالية تبلع 3 مليارات ريال لانتهاء أجله.

وأوضحت “تداول” بحسب بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إلغاء إدراج الإصدار اعتبارًا من اليوم الخميس 20 أكتوبر ، وذلك لانتهاء أجله.

إلغاء إدراج الإصدار جاء بطلب من وزارة المالية

وأضافت أن إلغاء إدراج الإصدار، جاء بناء على الطلب المقدم من وزارة المالية بشأن التغيرات في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة.

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الكلمات الدلالية:
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