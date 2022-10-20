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تنبيه عاجل من الزكاة والضريبة بخصوص إقرارات القيمة المضافة

تنبيه عاجل من الزكاة والضريبة بخصوص إقرارات القيمة المضافة

تنبيه عاجل من الزكاة والضريبة بخصوص إقرارات القيمة المضافة
٠٤:٤٩:٠٩ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من أكتوبر الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

غرامة القيمة المضافة

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها.

والتواصل يكون عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عن طريق موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة، تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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الكلمات الدلالية:
إقرارات سبتمبر الإقرارات الضريبية الزكاة والضريبة القيمة المضافة

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