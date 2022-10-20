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بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11963 نقطة

بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11963 نقطة

بتداولات 5.7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 11963 نقطة
٠٤:٣٩:٥٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم مرتفعاً 168.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11963.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 140 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: إسمنت السعودية، والعمران، ومبكو، والرياض، وطباعة وتغليف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الراعي، والآمار، والسعودي الألماني الصحية، وساب، والمراكز، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.66% و 3.11%.

الشركات الأكثر نشاطا بالكمية

فيما كانت أسهم شركات: الإنماء، والراجحي، وأرامكو والسعودية، وبترو رابغ، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والإنماء، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 184.95 نقطة ليقفل عند مستوى 19746.20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 2668 صفقة.

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الكلمات الدلالية:
الأرباح الأسهم الأسهم السعودية البورصة الخسائر الشركات تعاملات البورصة

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