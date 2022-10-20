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إندونيسيا تفرض حظرًا على شراب السعال والأدوية السائلة بعد وفاة 99 طفلاً

إندونيسيا تفرض حظرًا على شراب السعال والأدوية السائلة بعد وفاة 99 طفلاً

إندونيسيا تفرض حظرًا على شراب السعال والأدوية السائلة بعد وفاة 99 طفلاً
٠٤:٣٨:٢٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطان في إندونيسيا، أنها فرضت حظرًا مؤقتًا على بيع واستخدام كافة أنواع الشراب والأدوية السائلة.

وأوضحت أن وفاة نحو 100 طفل، دفع الجهات المختصة إلى وقف مبيعات كافة أشكال الدواء السائل التي تشرب عن طريق الفم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع فقط من ربط شراب السعال بوفاة نحو 70 طفلاً في جامبيا.

وأكدت إندونيسيا، أن بعض أدوية الشراب تبين أنها تحتوي على مكونات مرتبطة بحدوث إصابات الكلى الحادة، هو ما أدى إلى مقتل 99 طفلاً هذا العام.

200 حالة تعاني من إصابات الكلى الحادة

وأضافت السلطات الصحية الإندونيسية، أنها أبلغت عن حوالي 200 حالة تعاني من إصابات الكلى الحادة في صفوف الأطفال، وأن معظمهم كانت أعمارهم دون الخامسة.

أربعة أنواع من شراب السعال مرتبطة بوفاة الأطفال

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أصدرت تحذيرًا عالميًا بشأن أربعة أنواع من شراب السعال مرتبطة بوفاة قرابة 70 طفلاً في جامبيًا

فيما كشف أحد علماء الأوبئة، أن الحصيلة الحقيقية للوفيات قد تكون أعلى من الرقم المبلغ عنه، حيث لم تكشف السلطات الإندونيسية حتى الآن عن الأسماء التجارية أو أنواع أدوية الشراب المرتبطة بالأطفال المرضى.

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إندونيسيا الأدوية السائلة جامبيا شراب السعال منظمة الصحة العالمية وفاة 99 طفلاً

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