بعد وفاته بـ 11 يومًا.. تشييع جثمان طفل «حافلة القطيف» إلى مثواه الأخير (صور)

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شيع مئات المواطنين من بلدة حلة محيش والمدن والبلدات المجاورة لها بمحافظة القطيف، جنازة طفل الروضة حسن الشعلة ذي الخمس سنوات، والذي وارى جثمانه الثرى في مقبرة بلدة حلة مجيش الواقعة بين الحلة وبلدة الجارودية غرب الحلة عند الساعة 3:30 عصرًا.

وقال هاشم الشعلة والد الطفل، إنه تم إنهاء إجراءات ابنه حسن الرسمية، وتم التوجه به إلى مقبرة البلدة حيث غسل وكفن وتم التشييع، متذكرًا المواقف بينه وبين ابنه، والتي لن ينساها ما بقي على هذه الأرض.

تفاصيل وفاة الطفل

وفارق الطفل الحياة يوم الأحد 9 من أكتوبر الجاري نتيجة اختناقه بعد نسيانه لمدة تزيد عن 4 ساعات في حافلة كانت تقله إلى المدرسة.

وبدأت القصة عندما سلم والد الطفل هاشم الشعلة ابنه عند الساعة 6:30 صباحًا سائق الحافلة الميكروباص يوم الأحد 9 أكتوبر 2022 ليتصل السائق عليه عند الساعة 11:15 صباحًا يخبره بأن ولده في السيارة ولا يتحرك، ويستفسر الأب عن سبب ذلك فقال السائق أنه وجده بين مقاعد المركبة ملقى.

وطلب الأب أن يذهب به إلى أقرب مستشفى من المدرسة وأخبر الوالد خال الولد والذي يعمل في المجال الصحي، ليخبر حينها الأب الحقيقة المرة وهي وفاة الطفل في الحافلة اختناقًا بعد نسيانه منذ الصباح وتحديدًا عند الساعة 6:30 صباحًا حتى الساعة 11:15 صباحًا .

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