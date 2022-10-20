سكني: تسليم 532 وحدة للأسر المستفيدة في مشروع بوفارديا سيتي بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج سكني عن تسليم 532 وحدة سكنية للأسر السعودية المستفيدة من مشروع “بوفارديا سيتي” بضاحية الجوهرة في محافظة جدة.

يأتي ذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من خلال برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعياً لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

مشروع بوفارديا سيتي

وجاء تسليم الوحدات في مشروع بوفارديا سيتي، استكمالاً لما تم تسليمه مسبقاً ضمن عدد من المشاريع تحت الإنشاء التي تشهد محافظة جدة تنفيذها.

ومن المتوقع أن يتبعه تسليم المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين خلال الفترة المقبلة، في إطار الحرص على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها “سكني”.

ويقع مشروع بوفارديا سيتي في ضاحية الجوهرة شمال جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية، ويوفر المشروع 2606 وحدات سكنية من نوع شقة متعددة المساحات والنماذج والتصاميم.

وتصل مساحة الشقة 221م2 بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، ويراعي المشروع احتياجات المواطنين من مرافق خدمية ورياضية وترفيهية ومسطحات خضراء وحدائق عامة ومساجد.

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