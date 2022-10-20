الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل| رسميًا.. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية
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عاجل| رسميًا.. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية

عاجل| رسميًا.. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية

عاجل| رسميًا.. استقالة رئيسة الوزراء البريطانية
٠٣:٥٠:٥٨ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، استقالتها من زعامة حزب المحافظين، بعد نحو 6 أسابيع فقط من تعيينها.

وأكدت في كلمة لها، أن الحزب سيختار زعيمًا جديدًا له خلال أسبوع، وأنها أبلغت الملك بقرار الاستقالة من زعامة حزب المحافظين وقالت إنها ستواصل أداء مهامها حتى اختيار زعيم جديد.

وأضافت أنها استقالت من منصبها، لأنه لم يعد باستطاعتها الوفاء بالتزاماتها في ظل الوضع الراهن.

وأشارت إلى أنها ستبقى في منصب رئيسة الوزراء حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.

وفي نقاش برلماني بين رئيسة حكومة بريطانيا وزعيم المعارضة، أكدت تراس أنها ستتخذ خطوات لحل المشكلات التي تواجهها المملكة المتحدة.

وأضافت أنها تعتذر عن ارتكاب أخطاء في الماضي لكن الصحيح فعله في هذه الظروف هو إجراء تغييرات، لافتة إلى أنها في منصبها منذ أقل من شهرين وأنها نجحت في وضع سقف أسعار فواتير الطاقة.

جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة البريطانية

وقالت في جلسة المساءلة الأسبوعية للحكومة البريطانية، إنها كانت واضحة حين اعتذرت عن الأخطاء بشأن الخطة الاقتصادية الحكومة، وأنها ستقوم بتحسين البنية التحتية ودفع المزيد من الاستثمارات بها، وأنها على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لإصلاح الوضع الاقتصادي.

تراس: تصرفت بما فيه مصلحة لبريطانيا

وأوضحت أن حكومتها وضعت ضمانات للحد من ارتفاع أسعار الطاقة ودعم الفئات الأكثر هشاشة، وأنها ستعمل على ضمان التوافق المحلي قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدة أنها تصرفت بما فيه مصلحة لبريطانيا.

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