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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات
٠٣:٣٨:٣٣ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة البريد «سبل»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيس للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي تحليل بيانات EPM.

2 – مدير DevOps.

3 – أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد.

4 – أخصائي المشتريات.

5 – قائد المؤسسة الفنية.

6 – وظائف أخرى …

* طريقة التقديم:

أوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.

 للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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