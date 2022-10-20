رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات

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أعلنت مؤسسة البريد «سبل»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيس للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية:

1 – أخصائي تحليل بيانات EPM.

2 – مدير DevOps.

3 – أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد.

4 – أخصائي المشتريات.

5 – قائد المؤسسة الفنية.

6 – وظائف أخرى …

* طريقة التقديم:

أوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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