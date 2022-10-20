رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمؤسسة البريد للعمل في عدّة مجالات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مؤسسة البريد «سبل»، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيس للمؤسسة في الرياض؛ وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية:
1 – أخصائي تحليل بيانات EPM.
2 – مدير DevOps.
3 – أخصائي تخطيط مصادر وتخطيط سلسلة التوريد.
4 – أخصائي المشتريات.
5 – قائد المؤسسة الفنية.
6 – وظائف أخرى …
* طريقة التقديم:
أوضحت مؤسسة البريد، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 20 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
اقرأ أيضًا:
وظائف لدى برنامج خدمة ضيف الرحمن في جدة والرياض
«هوبكنز أرامكو» الطبي يعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة
تفاصيل.. «الزكاة والضريبة والجمارك» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض