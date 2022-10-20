للمعلم والمعلمة.. خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي

تواصل – فريق التحرير:

نشرت منصة مدرستي، اليوم الخميس، إنفوجرافًا توضيحيًا حول خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على المنصة.

وقالت المنصة في الإنفوجراف الذي نشرته بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

خطوات حفظ الدرس بعد إعداده على منصة مدرستي

-الدخول إلى منصة مدرستي.

-الدخول إلى الجدول الدراسي.

-اختيار نوع الدرس.

-اختيار إنشاء جديد.

-النقر على احفظ التحضير لإمكان نسخه إلى حصة أخرى.

وتوفر منصة مدرستي العديد من العناصر التعليمية الخاصة بالمعلم، ومنها: إضافة الواجبات، إضافة الدروس والاختبارات وإعدادها، فالمنصة تسمح بعقد الحصص الدراسية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت، أو إضافة دروس غير افتراضية عبر المنصة.

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