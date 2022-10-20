أوكرانيا: القوات الروسية نفّذت 300 ضربة ضد نظام الطاقة في أكتوبر

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كشف وزير الطاقة الأوكراني، أن القوات الروسية نفّذت نحو 300 ضربة ضد نظام الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر الجاري.

أضرار خطيرة بمحطة الطاقة الأوكرانية

وكشف مسؤول أوكراني، أن أضرارًا خطيرة لحقت بمحطة للطاقة في غرب البلاد بسبب القصف الروسي، مشيرًا إلى أن كييف بدأت بقطع مؤقت للكهرباء لترشيد الطاقة بسبب تضرر محولاتها جراء القصف الروسي.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، أنها عقدت اجتماعًا استراتيجيًا بشأن الأمن في منشآت لإمداد الطاقة، وأنها تعمل على إيجاد نقاط متنقلة للطاقة للبنية الأساسية الحساسة في المدن والقرى.

تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية

وأكد الجيش الأوكراني، أن الاشتباكات مع القوات الروسية في خيرسون متواصلة على طول خط التماس، مشيرًا إلى أن تدمير 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع منذ منتصف سبتمبر.

عقوبات على شركة مشتريات عسكرية روسية

فيما قررت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات على شركة مشتريات عسكرية روسية لنقلها تكنولوجيا أمريكية لموسكو، وذلك بعد أن فتحت تحقيقًا في حالتي نقل تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى روسيا، مؤكدة أنها قررت معاقبة 5 روسيين و2 من تجار النفط للتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

في الوقت نفسه، أعلن وزير الدفاع البريطاني أن إحدى الطائرات الروسية أطلقت صاروخًا أثناء اشتباكها مع طائراتنا فوق البحر الأسود، وأن مقاتلتين روسيتين اعترضتا طائرة عسكرية بريطانية غير مسلحة كانت في مهمة روتينية فوق البحر الأسود في 29 سبتمبر.

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