للأمهات.. ماذا تعرفين عن السائل الذهبي؟ أغلى هدية لطفلك

تواصل – فريق التحرير:

نبهت وزارة الصحة، الأمهات إلى أهمية “اللبأ” أو ما يعرف بـ”السائل الذهبي”، وهو أول إفراز من حليب الأم في الساعة الأولى بعد الولادة.

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بـ”تويتر”، إن إعطاء “اللبأ” ضروري جدًا لصحة المولود.

وعرفت اللبأ بأنه أول إفراز من حليب الأم في السـاعة الأولى بعد الولادة ويميل للون الأصفر، وهو غني بمكوناته الغذائية والصحية الـتـي يحتاجها الطفل لبدء حياة صحية آمنة.

مكونات اللبأ

وأضافت أن هناك 3 مكونـات تـمـيـز الـلـبـأ هي:

– اللاكتوفيرين وهو عنصر بروتيني يساعد في تعزيز مناعة الجسـم.

-البيتا كاروتين وهو المانح للون اللبأ المائل للأصفر وغني بالعناصر المعدنية “الصوديوم، والبوتاسيوم، والكلوريد.

-خلايا الدم البيضاء وهي الأجـسـام المضادة المعززة لجهاز المناعة.

وقالت إن اللبأ يحتوي أيضًا على الآتي:

– نسبة عالية من الدهون.

-البروتين.

-الكربوهيدرات.

-فيتامين أ.

-فيتامين ج.

-فيتامين ب.

-المغنيسيوم.

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