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استشاري: 200 مليون شخص حول العالم مصابون بهشاشة العظام
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استشاري: 200 مليون شخص حول العالم مصابون بهشاشة العظام

استشاري: 200 مليون شخص حول العالم مصابون بهشاشة العظام

استشاري: 200 مليون شخص حول العالم مصابون بهشاشة العظام
٠٣:٣٢:٣٦ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال استشاري جراحة العظام الدكتور خالد اللميع، إن أكثر من 200 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض هشاشة العظام.

وأوضح في حديثه لفضائية “الإخبارية”، أن “أكثر من 200 مليون شخص حول العالم مصابون بمرض هشاشة العظام وهو المسبب الرئيس لأكثر من نصف مليون من الكسور”.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن إجراء الفحص المبكر عن هشاشة العظام يساعد على تحديد كثافة العظام ووضوح أعراضه مبكرًا.

وفي إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة فحص هشاشة العظام عبر جهاز “DEXA”.

أهمية الفحص المبكر لهشاشة العظام

وأوضحت أن الفحص المبكر لهشاشة العظام ضروري لـ3 فئات هي:

1-النساء اللاتي تجاوز عمرهن 65 عامًا والرجال فوق 70 عامًا.

2-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام.

3-الانقطاع المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45 عامًا.

اقرأ أيضًا:

الغذاء والدواء: الفحص المبكر لهشاشة العظام ضروري لـ3 فئات

الكلمات الدلالية:
الغذاء والدواء الوقاية من هشاشة العظام مرض هشاشة العظام هشاشة العظام

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