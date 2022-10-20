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يُفتتح خلال أيام.. 6 معلومات عن مطار القصيم الجديد
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يُفتتح خلال أيام.. 6 معلومات عن مطار القصيم الجديد

يُفتتح خلال أيام.. 6 معلومات عن مطار القصيم الجديد

يُفتتح خلال أيام.. 6 معلومات عن مطار القصيم الجديد
٠٣:٣٥:٥٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تفتتح أمانة منطقة القصيم مطار غرب الرس التابع لنادي الطيران السعودي خلال الأيام المقبلة لخدمة غرب وجنوب المنطقة.

أهم المعلومات عن المشروع:

  • يقام على مساحة 17 مليون متر مربع.
  • يهدف لاستضافة الأنشطة المختلفة في المنطقة.
  • نشر ثقافة الطيران وعلومه وتهيئة البيئة المناسبة لتعلم الطيران.
  • إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران الخاص والتدريب وعدد من التخصصات الأخرى في علوم الطيران.
  • بحسب فايز الحربي رئيس الغرفة التجارية، فإن المشروع استثماري نوعي للمنطقة وسيكون له عوائد استثمارية كبيرة على الغرفة التجارية الممولة لهذه المشروع وعلى نادي الطيران السعودي.
  • المشروع سيجلب استثمارات ضخمة لمنطقة القصيم بحسب الدراسات التي تم إعدادها عنه.

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الكلمات الدلالية:
أمانة القصيم أمانة منطقة القصيم القصيم مطار مطار الرس

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