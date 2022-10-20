يُفتتح خلال أيام.. 6 معلومات عن مطار القصيم الجديد
تواصل – فريق التحرير:
تفتتح أمانة منطقة القصيم مطار غرب الرس التابع لنادي الطيران السعودي خلال الأيام المقبلة لخدمة غرب وجنوب المنطقة.
أهم المعلومات عن المشروع:
- يقام على مساحة 17 مليون متر مربع.
- يهدف لاستضافة الأنشطة المختلفة في المنطقة.
- نشر ثقافة الطيران وعلومه وتهيئة البيئة المناسبة لتعلم الطيران.
- إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران الخاص والتدريب وعدد من التخصصات الأخرى في علوم الطيران.
- بحسب فايز الحربي رئيس الغرفة التجارية، فإن المشروع استثماري نوعي للمنطقة وسيكون له عوائد استثمارية كبيرة على الغرفة التجارية الممولة لهذه المشروع وعلى نادي الطيران السعودي.
- المشروع سيجلب استثمارات ضخمة لمنطقة القصيم بحسب الدراسات التي تم إعدادها عنه.
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