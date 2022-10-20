(صور وفيديو) «jeep» تقتحم سوق السيارات بأحدث مركبات الدفع الرباعي

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كشفت شركة “jeep” عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عملية وأنيقة، وأدخلت عليها العديد من التقنيات الحديثة للمنافسة بقوة في السوق.

وبالنسبة لتصميم السيارة، فقد حصلت على هيكل كروس أوفر طوله 4 أمتار و8 سنتيمترات تقريبًا، وتميّزت عن باقي مركبات jeep بالتصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي يتداخل فيها الفايبر مع الزجاج وباقي العناصر بصورة أنيقة.

تزويد السيارة بمصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED

كما حصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما زودت بممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة، وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات لحمايته من الصدمات وعوامل الرطوبة، كما جهّزت بأنظمة تعليق خاصة وإطارت عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنش.

وزودت الشركة سيارتها الجديدة بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية ثبتت بمنتصف واجهة القيادة مقاسها 10.25 بوصة، وجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

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