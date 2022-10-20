استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 19 خلال مواجهات مع قوات الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

استشهد شاب فلسطيني اليوم متأثرًا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، الشهر الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الفتى محمد فادي نوري «16 عامًا»، من بلدة بيتونيا، غرب رام الله، استُشهد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، عند مدخل مدينة البيرة الشمالي.

إصابة 19 فلسطينيًا بالاختناق بالغاز

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 19 فلسطينيًا بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بدير شرف شمال نابلس.

تشييع جثمان الفتى الشهيد محمد نوري في مدينة البيرة

وفي جنازة شعبية مهيبة، تم تشييع جثمان الشهيد الفتى محمد فادي، إلى مثواه الأخير في مقبرة البيرة الجديدة.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي، باتجاه مسجد جمال عبد الناصر في البيرة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه، قبل مواراته الثرى في مقبرة مدينة البيرة الجديدة.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في كلمة ألقتها خلال وداع الشهيد، أن شعبنا موحد ومتماسك في التصدي للاحتلال والدفاع عن قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

ونعت وزارة التربية والتعليم ممثلة بوزيرها مروان عورتاني والاسرة التربوية، الطالب نوري، وهو طالب في الصف الحادي عشر من مدرسة كفر نعمة الصناعية.

174 شهيدًا منذ بداية العام الجاري

وباستشهاد الفتى نوري، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 174 شهيدًا، بينهم123 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة، بينهم 41 طفلاً.

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