بعد اشتراط «البصمة».. توضيح من «الجوازات» بشأن الأطفال من عمر 10 سنوات فأكثر

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ردت المديرية العامة للجوازات على بعض الأسئلة الشائعة عن تسجيل البصمة للفئات العمرية من 10 سنوات فأكثر

وقال أحد المواطنين: «لدي طفل عمره 11 عامًا وجوازه لم ينته تاريخ صلاحيته بعد.. هل يلزم مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل البصمة له؟».

ردت الجوازات: «لا يلزم ذلك، وبإمكانه السفر طالما كان الجواز ساري الصلاحية».

وفي سؤال آخر، تساءل أحد الأشخاص قائلاً: «هل يمكن إصدار جواز سفر لابني ذي الـ 10 أعوام من خلال منصة أبشر؟».

فقالت الجوازات: «يُمكن إصدار الجواز له عبر منصة أبشر بعد إصدار بطاقة الهوية الوطنية من الأحوال المدنية».

البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر

كانت الجوازات قد أكدت في بيان سابق أن البصمة شرط لإصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من 10 أعوام فأكثر.

وأكدت على المواطنين الراغبين في إصدار أو تجديد جوازات السفر للتابعين من عمر 10 أعوام فأكثر، تسجيل الخصائص الحيوية لهم (البصمة والصورة)، وذلك عن طريق حجز موعد إلكتروني لمراجعة مكاتب الأحوال المدنية لإصدار الهوية الوطنية في مناطق المملكة كافة قبل تقديم طلب الإصدار أو التجديد.

ودعت الجوازات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، لإصدار أو تجديد جواز السفر وتسلّمه عبر العنوان الوطني “سبل”، منوهةً بأهمية المحافظة على الجوازات داخل وخارج المملكة وعدم رهنها أو إهمالها أو وضعها في أماكن غير آمنة.

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