بعد إطلاقه رسميًا.. 6 مميزات حصرية في «iPad Pro» الجديد

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أعلنت شركة أبل عن نسختها الجديد من جيل الأيباد وهو iPad Pro الذي جهزته بمواصفات تجعله مميزًا عن جميع حواسبها اللوحية الأخرى.

أبرز المعلومات عن الآيباد الجديد:

1- هيكل أنيق من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (280.6/214.9/6.4) ملم، وزنه 682 غ.

2- شاشة Liquid Retina XDR mini-LED LCD بمقاس 12.9 بوصة، دقة عرضها (2048/2732) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات HDR10 و Dolby Vision لتوفير دقة عالية للفيديوهات والصور.

3- حصل على لوحة مفاتيح خارجية، كما جهّز بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، وبات بالإمكان التحكم بالصور والملفات على شاشة الحاسب باستخدام هذا القلم عن مسافة 12 ملم.

4- يعمل بنظام iPadOS 16، ومعالج Apple M2، ومعالج رسوميات Apple GPU، وذواكر وصول عشوائي 8 /16 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 جيجابايت، وذواكر 1 و2 تيرابايت.

5- الكاميرا الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (12+10) ميجابيكسل وفيها مستشعر TOF 3D LiDAR ، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميجابيكسل.

6- حصل iPad على منفذ USB Type-C 4، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات Nano-SIM, eSIM للاتصال مع الشبكات الخلوية، وبطارية بسعة 1058 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع.

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