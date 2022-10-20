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ليس فقط أداة قتل.. كيف تجني ملايين الدولارات من سم العقرب؟
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ليس فقط أداة قتل.. كيف تجني ملايين الدولارات من سم العقرب؟

ليس فقط أداة قتل.. كيف تجني ملايين الدولارات من سم العقرب؟

ليس فقط أداة قتل.. كيف تجني ملايين الدولارات من سم العقرب؟
٠٢:٢٠:٠٤ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، في تحقيق استقصائي، أن سم العقرب ليس مجرد أداة قتل ولكنه ثروة يقدر ثمنها بملايين الدولارات.

وسلطت الهيئة الضوء على مختبر في مقاطعة سانليورفا بجنوب شرق تركيا، يحتفظ صاحبه بآلاف العقارب في صناديق بلاستيكية شفافة حيث يقوم العاملون باستخراج السم منها نظرًا لثمنه الباهظ.

يدخل السم في صناعة مستحضراتٍ للتجميل ومسكنات للألم

ووفق الهيئة، يدخل السم في صناعة مستحضرات للتجميل ومسكنات للألم ومضادات حيوية، ويبلغ سعر اللتر الواحد منه 10 ملايين دولار، كما يقول صاحب المزرعة.

ويوجد العشرات من أنواع العقارب حول العالم، لكن القليل منها يدخل في صناعة الدواء، والذي يكون له مقابل كبير قد يصل إلى ملايين الدولارات.

ولدغات العقرب مؤلمة ولكنها نادرًا ما تكون مهدِّدة للحياة، الأطفال الصغار والأشخاص المسنون هم الفئة الأكثر عُرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة.

وجميع أنواع العقارب سامة، ولكن فقط هناك نحو 30 إلى 40 نوعًا منها لديها السموم الكافية لقتل إنسان.

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