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باحثون: هذه علاقة المشروبات الغازية بعملية الهضم
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باحثون: هذه علاقة المشروبات الغازية بعملية الهضم

باحثون: هذه علاقة المشروبات الغازية بعملية الهضم

باحثون: هذه علاقة المشروبات الغازية بعملية الهضم
٠١:٥٠:٣٦ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد باحثون أن المشروبات الغازية لا تساعد على الهضم، بل تحتوي على كميّات هائلة من السكر، والأحماض المضرّة.

وأضافوا أنه إذا كنت تستهلك المشروبات الغازيّة عدّة مرّات فقط في الشهر، فلا داعي للقلق، ولكن إذا كنت تشربها أكثر من مرة يوميًا، فإنه من المحتمل أنّك تعرّض نفسك للسمنة، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.

أضرار المشروبات الغازية

وأوضحوا أن المشروبات الغازية المُخصّصة للحميات لا تُعتبر بديلاً صحيًا، إذ تم ربط شرب عبوة واحدة في اليوم فقط بزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغيّة، والخرف، وفق “سي إن إن”.

وفي وقت سابق، حذر استشاري طب السمنة والأسرة، الدكتور صالح الراجحي، من المشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مؤكدًا أنه لا ينصح بشربها على معدة فارغة لما تسببه من أمراض.

وقال”الراجحي” في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن العلبة الواحدة فيها 12 ملعقة سكر على الأقل، لافتًا إلى أن احتمالية ظهور السكري من نوع 2 واردة جدًا.

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الكلمات الدلالية:
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