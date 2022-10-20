في 3 خطوات.. تحميل أي مقطع من مواقع التواصل الاجتماعي على «آيفون» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وثق أحد المختصين مقطع فيديو لطريقة تحميل الفيديوهات من على مواقع التواصل الاجتماعي، على هاتف “آيفون”.

وكشف عن اختصار يمكنه تحميل جميع أنواع الفيديوهات من جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن على الآيفون فقط؛ إذ لا يصلح هذا الاختصار للهواتف العاملة بنظام تشغيل” أندرويد”.

ونصح المختص، الأشخاص الذين يملكون هواتف آيفون باتباع تلك الطريقة الموضحة في الفيديو .

وهذه الطريقة باختصار:

1- يتم إضافة أحد الأكواد في مواقع التواصل الاجتماعي منها فيس بوك وإنستجرام وتويتر وغيرها.

2- يقوم الشخص بالدخول إلى الفيديو المراد تحميله ثم اختيار حفظ الفيديو من الإعدادات الخاصة بكل موقع.

3- يذهب الشخص بعد ذلك إلى مكان الحفظ ليجد الفيديو محفوظًا.

كما وضع الشخص رابطًا يمكن من خلاله تحميل هذا الاختصار وتثبيته على الهاتف المحمول، وبعدها يصبح الأمر سهلاً على المستخدم.

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