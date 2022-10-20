تفاصيل.. «الزكاة والضريبة والجمارك» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسمى الوظيفي:

1 – مستشار أول للسياسات والتشريعات

* المؤهلات والخبرات:

1 – بكالوريوس في القانون.

2 – الماجستير في القانون.

3 – أكثر من 6 سنوات من الخبرة.

* المهام الوظيفية:

– تحديد مجالات التحسين في الإطار التشريعي القائم استنادًا إلى الممارسات المُثلى والاتجاهات الدولية في اللوائح الضريبية والتعقيبات الداخلية والخارجية يضمن الاتساق مع الإستراتيجية العامة للهيئة.

– مراجعة التحليلات الخاصة بالتغييرات في المعاهدات والقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة، وإعداد قائمة بموارد البحث الضرورية أو المفيدة وتقديمها إلى رئيس القسم لاعتمادها، مع وضع الإطار التشريعي وتحديثه.

– إعداد قائمة بالسياسات واللوائح والإرشادات المقرر وضعها أو تعديلها استنادًا إلى الأبحاث وتعقيبات الخبراء الداخليين والخارجيين بما يضمن تماشيها مع معايير الهيئة ومتطلباتها واتساقها مع السياسات ذات الصلة

– تحديث وثائق السياسات الرئيسية وضع خطة سنوية لتحديث الإطار التشريعي، وتحديد الأطراف المعنيين الداخليين والخارجيين، وتعديل الخطة عند الحاجة استنادًا إلى المدخلات والتغييرات المخصصة.

* التقديم:

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم (اضغط هنا)