تفاصيل.. «الزكاة والضريبة والجمارك» توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الرسمي للتوظيف عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض، وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسمى الوظيفي:
1 – مستشار أول للسياسات والتشريعات
* المؤهلات والخبرات:
1 – بكالوريوس في القانون.
2 – الماجستير في القانون.
3 – أكثر من 6 سنوات من الخبرة.
* المهام الوظيفية:
– تحديد مجالات التحسين في الإطار التشريعي القائم استنادًا إلى الممارسات المُثلى والاتجاهات الدولية في اللوائح الضريبية والتعقيبات الداخلية والخارجية يضمن الاتساق مع الإستراتيجية العامة للهيئة.
– مراجعة التحليلات الخاصة بالتغييرات في المعاهدات والقوانين واللوائح الضريبية ذات الصلة، وإعداد قائمة بموارد البحث الضرورية أو المفيدة وتقديمها إلى رئيس القسم لاعتمادها، مع وضع الإطار التشريعي وتحديثه.
– إعداد قائمة بالسياسات واللوائح والإرشادات المقرر وضعها أو تعديلها استنادًا إلى الأبحاث وتعقيبات الخبراء الداخليين والخارجيين بما يضمن تماشيها مع معايير الهيئة ومتطلباتها واتساقها مع السياسات ذات الصلة
– تحديث وثائق السياسات الرئيسية وضع خطة سنوية لتحديث الإطار التشريعي، وتحديد الأطراف المعنيين الداخليين والخارجيين، وتعديل الخطة عند الحاجة استنادًا إلى المدخلات والتغييرات المخصصة.
* التقديم:
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
– رابط التقديم (اضغط هنا)