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تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية

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تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية

تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية

تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية
٠١:٢٦:٤٠ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنويهًا عاجلاً بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية.

الرسائل الاحتيالية

وقالت في حسابها على “تويتر”: “لا تتجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تطلب سداد رسوم توصيل الشحنات البريدية وتحقق من صحة طلب السداد من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية لشركات الشحن.

وقبل أسبوع، أصدرت وزارة التجارة، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

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تحذير مهم من التجارة بخصوص حيل «الفوركس» غير المرخص

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