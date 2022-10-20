تحذير عاجل من وزارة النقل بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنويهًا عاجلاً بخصوص رسوم توصيل الشحنات البريدية.

الرسائل الاحتيالية

وقالت في حسابها على “تويتر”: “لا تتجاوب مع الرسائل الاحتيالية التي تطلب سداد رسوم توصيل الشحنات البريدية وتحقق من صحة طلب السداد من خلال المواقع والتطبيقات الرسمية لشركات الشحن.

وقبل أسبوع، أصدرت وزارة التجارة، تحذيرًا بخصوص الحيل التي يقوم بها المختصون في نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة.

وفي وقت سابق، حذرت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص.

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