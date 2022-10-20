الاتحاد الأوروبي يقرر تجميد أصول 3 أفراد إيرانيين وكيان ومسؤول

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، أنه قرر تجميد أصول 3 أفراد إيرانيين وكيان واحد مسؤولين عن توريد الطائرات المسيّرات إلى روسيا.

عقوبات جديدة على إيران

وأكدت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي أن دول الاتحاد تتفق على عقوبات جديدة على إيران بسبب تزويدها روسيا بمسيرات.

أدلة أمريكية على استخدام روسيا مسيرات إيرانية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: إنه لدى واشنطن أدلة على استخدام روسيا مسيرات إيرانية لضرب المدنيين والبنى التحتية المدنية الأوكرانية، مؤكدة أنها ملتزمة بالعمل مع الحلفاء لمنع نقل “الأسلحة الخطرة” إلى روسيا، لافتة إلى أن إعلان موسكو فرض الأحكام العرفية في المناطق الأربعة التي انضمت للاتحاد الروسي خطوة يائسة.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أنه يجري الترتيب لاعتقالات وتوجيه تهم في قضيتين تتعلقان بخرق العقوبات على روسيا وتقديم مساعدة عسكرية، مؤكدة أن أفراد وكيانات متعددة تشارك في تصدير معدات تقنية مدنية وعسكرية لروسيا.

كندا تفرض فرض عقوبات جديدة على إيران

فيما قررت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات جديدة على إيران تشمل نائب وزير الداخلية وقائدا بالحرس الثوري في سيستان وبلوشستان.

من ناحيتها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الحكومات الأوروبية أنفقت أموالا طائلة على تسليح أوكرانيا والآن ينصحون مواطنيهم بالتقشف، مشيرة إلى أن استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا يجعل الاتحاد الأوروبي طرفاً في النزاع.

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وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا تحولت أو ستتحول قريبًا إلى السوق السوداء، مؤكدة أنه تم تدمير خزانات وقود في دنيبروبتروفسك وإسقاط مروحية أوكرانية في دونيتسك.