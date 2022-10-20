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بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)
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بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)

بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)

بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)
١٢:٥٠:٢٧ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وضع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة نصاب في مديرية نصاب بمحافظة شبوة، بإشراف من الصندوق الاجتماعي للتنمية في الجمهورية اليمنية، بحضور أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد ربه هشلة، ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش، ومدير عام مديرية نصاب ناصر المرزقي، ومدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، وممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

 

تفاصيل مشروع إنشاء مدرسة نصاب

ويتكون مشروع مدرسة نصاب في محافظة في شبوة من بناء وتجهيز مدرسة نموذجية من 12 فصل مع المرافق، دعماً لفرص التعليم والتعلم في محافظة شبوة، وتوفيراً لفرص التعليم الجيد و اكتساب المهارات العلمية.

52 مشروع ومبادرة تنموية و إنشاء 23 مدرسة نموذجية

ويدعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع التعليم في الجمهورية اليمنية عبر 52 مشروع ومبادرة تنموية والتي تتضمن إنشاء 23 مدرسة نموذجية ومركزاً للموهوبين، تحتوي على معامل علمية ومعامل للحاسب وملاعب رياضية للرياضات المختلفة، بالإضافة إلى تجهيزها بالطاولات والمقاعد الدراسية والمستلزمات المدرسية.

كما تتضمن مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع إنشاء وإعادة تأهيل الجامعات، ومشاريع  تجهيز المدارس والجامعات، ومشروع طباعة وتوزيع كتب المناهج الدراسية، ومشروع النقل المدرسي الآمن

وساهمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في توفير فرص تعليمية للطلاب والطالبات، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومُحفّزة، والإسهام في الوصول الشامل والآمن للتعليم، وزيادة فرص التحاق الطلاب والطالبات، ودعم الأنشطة اللاصفية، وتفعيل الابتكار والإبداع.

وقدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية،هي: التعليم، الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

الكلمات الدلالية:
برنامج تنمية وإعمار اليمن حجر الأساس محافظة شبوة مدرسة نصاب

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