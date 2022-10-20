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مؤسسة الحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح
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مؤسسة الحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح

مؤسسة الحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح

مؤسسة الحبوب تطرح المناقصة الخامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح
٠١:٠٧:١٢ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 535 ألف طن للتوريد خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2023م.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

استيراد القمح

وبيّن أن الكمية موزعة على (9) بواخر، بواقع (3) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان.

وقبل أيام، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الثامنة عشر لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

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الكلمات الدلالية:
استيراد القمح القمح المؤسسة العامة للحبوب مؤسسة الحبوب مناقصة

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