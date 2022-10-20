«الصحة» تُعلن تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 191 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إصابة 241 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 191 حالة، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 241حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 819811 حالات.

191 حالات تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 191 حالات تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 806237 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9390 حالة وفاة.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة، عن إصابة 247 حالة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 195 حالة، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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