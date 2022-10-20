الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بإشراف المملكة.. وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء وتجهيز مدرسة نصاب في محافظة شبوة اليمنية (صور)
«الصحة» تُعلن تسجيل 241 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 191 حالة
لهذا السبب.. «الخطوط الحديدية» تقرر خصم 15٪ على كافة الحجوزات
شاهد.. بدء إزالة العقارات في محافظة القطيف ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز
الغذاء والدواء: الفحص المبكر لهشاشة العظام ضروري لـ3 فئات
احتجاجات إيران.. مقتل 244 شخصًا بينهم 32 طفلاً واعتقال 12500 حتى الآن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. «الخطوط الحديدية» تقرر خصم 15٪ على كافة الحجوزات

لهذا السبب.. «الخطوط الحديدية» تقرر خصم 15٪ على كافة الحجوزات

لهذا السبب.. «الخطوط الحديدية» تقرر خصم 15٪ على كافة الحجوزات
١٢:٢٩:٣٣ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط الحديدية» سار»، أنها تحتفل بمناسبة مرور 71 عامًا على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية، فإنها تدعو لحجز الرحلة بخصم 15% على متن قطار الشمال أو الشرق عن طريق الموقع الالكتروني، أو التتطبيق.

وأكدت أنه بإمكان أي شخص أن يحصل الآن على خصم قدره 15٪ على كافة حجوزاته على شبكتي الشمال و الشرق يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 عبر وضع الرمز الترويجي RAIL71 في الخانة المخصصة من خلال موقع أو تطبيق «سار»، و ذلك للسفر في الفترة ما بين الخميس 20 أكتوبر وحتى السبت 19 نوفمبر المقبل.

شروط وأحكام عرض 71 للتأسيس

وأشارت شركة الخطوط الحديدية إلى أن شروط وأحكام عرض 71 للتأسيس، تتلخص في الآتي:

1 – يتوفر الرمز الترويجي 15٪ للحجوزات الجديدة فقط، ويتم شراؤها عبر موقع أو تطبيق سار الإلكتروني « iOS و Android» لتواريخ السفر بين الخميس 20 أكتوبر والسبت 19 نوفمبر 2022.

2 – تأكد من إدخال الرمز الترويجي ««RAIL71 كجزء من عملية الحجز للحصول على الخصم.

3 – يطبق الخصم على الحجوزات الجديدة عبر شبكات «سار» الشمالية والشرقية في درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية والمقصورات الخاصة، وينطبق على جميع أنواع التذاكر.

4 – الرمز الترويجي صالح حتى نفاذ التذاكر.

الصورة

الكلمات الدلالية:
الاحتفال بالذكرى الـ71 خصم على الحجوزات سار شركة الخطوط الحديدية

مواد ذات صلة

المزيد
اندلاع حريق داخل حراج “ابن قاسم” (صور)

اندلاع حريق داخل حراج “ابن قاسم” (صور)

٠١:٢٦ ص، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤
تحمي من الإنفلونزا.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم في الشتاء

تحمي من الإنفلونزا.. 5 فيتامينات يحتاجها الجسم في الشتاء

٠٧:٤٣ ص، الثلاثاء، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
الأمم المتحدة: الملايين يواجهون المجاعة وشح المياه ونقص الإمدادات الطبية في أوكرانيا

الأمم المتحدة: الملايين يواجهون المجاعة وشح المياه ونقص الإمدادات الطبية في أوكرانيا

٠٧:٠٧ م، الأثنين، ١٤ مارس ٢٠٢٢
«الخليوي» لمنسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي: سخِّروا كافة الأمكانات لخدمة ضيوف الرحمن (صور)

«الخليوي» لمنسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي: سخِّروا كافة الأمكانات لخدمة ضيوف الرحمن (صور)

١٢:١٣ ص، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *