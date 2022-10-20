لهذا السبب.. «الخطوط الحديدية» تقرر خصم 15٪ على كافة الحجوزات

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أعلنت شركة الخطوط الحديدية» سار»، أنها تحتفل بمناسبة مرور 71 عامًا على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 على تأسيس النقل بالخطوط الحديدية، فإنها تدعو لحجز الرحلة بخصم 15% على متن قطار الشمال أو الشرق عن طريق الموقع الالكتروني، أو التتطبيق.

وأكدت أنه بإمكان أي شخص أن يحصل الآن على خصم قدره 15٪ على كافة حجوزاته على شبكتي الشمال و الشرق يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 عبر وضع الرمز الترويجي RAIL71 في الخانة المخصصة من خلال موقع أو تطبيق «سار»، و ذلك للسفر في الفترة ما بين الخميس 20 أكتوبر وحتى السبت 19 نوفمبر المقبل.

شروط وأحكام عرض 71 للتأسيس

وأشارت شركة الخطوط الحديدية إلى أن شروط وأحكام عرض 71 للتأسيس، تتلخص في الآتي:

1 – يتوفر الرمز الترويجي 15٪ للحجوزات الجديدة فقط، ويتم شراؤها عبر موقع أو تطبيق سار الإلكتروني « iOS و Android» لتواريخ السفر بين الخميس 20 أكتوبر والسبت 19 نوفمبر 2022.

2 – تأكد من إدخال الرمز الترويجي ««RAIL71 كجزء من عملية الحجز للحصول على الخصم.

3 – يطبق الخصم على الحجوزات الجديدة عبر شبكات «سار» الشمالية والشرقية في درجة الأعمال والدرجة الاقتصادية والمقصورات الخاصة، وينطبق على جميع أنواع التذاكر.

4 – الرمز الترويجي صالح حتى نفاذ التذاكر.