شاهد.. بدء إزالة العقارات في محافظة القطيف ضمن مشروع طريق الملك عبد العزيز

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قامت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، بالبدء في مرحلتها الأولى من إجراءات إزالة العقارات الواقعة في محافظة القطيف، التي تستهدف تطوير مشروع طريق الملك عبد العزيز، الذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات، وعرضه 60 متراً، بعد انتهاء مرحلة إخلاء المنازل وتسليم التعويضات، حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني لبدء الأعمال.

وأوضحت الأمانة أن مشروع تطوير شارع الملك عبد العزيز، يأتي ضمن مشاريع مبادرات التنمية والازدهار لتحسين جودة الحياة، وتنظيم الأحياء، وإزالة التشوّهات البصرية، وفك الاختناقات المرورية، وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية؛ ومنها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان، وليكون نقطة جذب سياحية.

وأشارت إلى أن مراحل الإزالة تبدأ من شارع الرياض جنوباً من حي الشويكة متجهاً شمالاً بامتداد شارع الملك عبد العزيز ووصولاً إلى مستشفى الأمير محمد بن فهد بحي الناصرة بطول 5 كيلو مترات، وعرض 60 متراً، حيث إن عدد العقارات المستهدف إزالتها 521 عقاراً من الجانبين.

وناشدت الأمانة سكان الأحياء إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة

١- صورة من الصك أو الوثيقة.

٢- بيانات المالك وصورة واضحة من الهوية الوطنية بصيغة PDF.

٣- اسم المالك رباعيًّا ورقم الهوية الوطنية على مطبوعات البنك بصيغة PDF.

٤- مخالصات كلٍّ من: شركة الكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وبنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية العقارية.

٥- صورة الوكالة الشرعية للوكيل لتقوم البلدية باستكمال إجراءات صرف التعويض والإفراغ.

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