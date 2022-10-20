39 درجة.. تعرف على أعلى درجات حرارة مسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و 38 درجة في حفر الباطن ورفحاء والأحساء، و37 درجة في المدينة المنورة والدمام وجازان، و36 درجة في الرياض والقنفذة والعلا والخرج.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 25 درجة، وسجلت الباحة 26 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتساقطة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة وهي أول حالات الوسم لهذا العام، وأن الحالة يمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة، مبينًا أنه حسب المراصد فإنه مع من نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع القادم –بمشيئة الله- متوقع حالة ممطرة، وأنه من المتوقع تساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف وأجزاء متفرقة من المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان.

سحب ممطرة وسماء غائمة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وأجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار.

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