الغذاء والدواء: الفحص المبكر لهشاشة العظام ضروري لـ3 فئات

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قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن إجراء الفحص المبكر عن هشاشة العظام يساعد على تحديد كثافة العظام ووضوح أعراضه مبكرًا.

وفي إنفوجراف على حسابها بتويتر، دعت هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة فحص هشاشة العظام عبر جهاز “DEXA”.

أهمية الفحص المبكر لهشاشة العظام

وأوضحت أن الفحص المبكر لهشاشة العظام ضروري لـ3 فئات هي:

1-النساء اللاتي تجاوز عمرهن 65 عامًا والرجال فوق 70 عامًا.

2-الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بمرض هشاشة العظام.

3-الانقطاع المبكر للدورة الشهرية قبل عمر 45 عامًا.

وفي وقت سابق، حددت مدينة الملك سعود للعلوم الطبية، 4 طرق للوقاية من هشاشة العظام، وهي ممارسة الرياضة، وتناول الغذاء الغني بالكالسيوم والفسفور، والتعرض للشمس من 10 إلى 15 دقيقة 3 مرات أسبوعيًا، وفحص كثافة العظام لمن تخطى عمره الـ50 عامًا.

وكان استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء حسين، حذر من خطورة الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين والمشروبات الغازية، مؤكدًا أنها تسبب هشاشة العظام.

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