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شاهد.. التقاط أول صور واضحة لأعمدة عملاقة في الفضاء الخارجي
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شاهد.. التقاط أول صور واضحة لأعمدة عملاقة في الفضاء الخارجي

شاهد.. التقاط أول صور واضحة لأعمدة عملاقة في الفضاء الخارجي

شاهد.. التقاط أول صور واضحة لأعمدة عملاقة في الفضاء الخارجي
١٢:١٤:٣٥ م، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

التقط التلسكوب الفضائي جيمس ويب صورًا لأعمدة ضخمة من الغاز والغبار تعجّ بنجوم في طور التكون.

وتظهر الصورة آلاف النجوم المتلألئة تحيط بأعمدة عملاقة باللونين البني والبرتقالي في الكون الشاسع.

حمم بركانية تظهر في الصورة 

كما تظهر في الصورة كذلك أجزاء شديدة الاحمرار في نهاية أعمدة عدة وتبدو كالحمم البركانية.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في بيان، إن هذا المشهد يمثل “مقذوفات نجوم في طور التكوّن”، تعود إلى بضع مئات من آلاف السنين فقط.

وأوضحت أنّ هذه “النجوم تطلق بشكل دوري مقذوفات تفوق سرعة الصوت وتصطدم بسحب من المواد كهذه الأعمدة الكثيفة”.

أبرز المعلومات عن الأعمدة العملاقة في الكون

1- تقع “الأعمدة” في مجرة درب التبانة على مسافة 6500 سنة ضوئية من الأرض، وتحديدًا في سديم النسر.

2- أصبحت تلك الأعمدة معروفة بفضل تلسكوب هابل الفضائي الذي التقط أول صورة لها عام 1995 ثم سنة 2014.

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الصورة

الكلمات الدلالية:
أعمدة عملاقة انفجارات في الكون تلسكوب فضائي جيمس ويب

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