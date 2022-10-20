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خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية
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خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية

خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية

خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية
١١:٢٤:١٢ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هناك خطوات لتعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية.

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أن خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية، هي:

1 – الدخول على منصة الدعم الموحدة.

2 – الضغط على خدمات الأفراد.

3 – الضغط على دعم الرخص المهنية.

4 – تسجيل الدخول، ثم إضافة طلب جديد.

5 – تقديم الطلب.

إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي في هذا الموعد

في الوقت نفسه، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الثلاثاء الماضي، عن إتاحة التعديل على الاختبار التخصصي للرخص المهنية في نوفمبر المقبل، مؤكدة أنه سيتاح التعديل والحذف على الاختبار «التخصصي» مع فتح التسجيل خلال شهر نوفمبر القادم.

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الكلمات الدلالية:
البيانات التعليمية خطوات تعديل نظام الرخص المهنية هيئة تقويم التعليم

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