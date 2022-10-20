الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات
هددوه بقتل أبنائه واغتصاب زوجته.. متظاهر: الشرطة الإيرانية عذبتنا بوحشية
من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك
تنبيه مهم: توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية لهذه المدة
عاجل.. بنك «التصدير والاستيراد» يدعم الصادرات غير النفطية بأكثر من 9.4 مليارات ريال
هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات

للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات

للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات
١١:٢٢:٢٥ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف مركز خدمات الابتعاث، أن المبتعث يمكنه تنفيذ خدمة مباشرة الدراسة، عقب وصوله الدولة المبتعث بها، في 3 خطوات.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المركز على حسابه بـ”تويتر”.

خدمة مباشرة الدراسة

ووفق مركز خدمات الابتعاث فإن الخطوات الثلاث هي:

1-الدخول علي خدمة مباشرة الدراسة بعد وصول طالب الابتعاث لدولة الدراسة، وذلك من قائمة الراغبون في الدراسة من نظام سفير2.

2-الإقرار على الشروط والأحكام.

3-تعبئة كافة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتقدم وزارة التعليم السعودية الدعم لطلاب الابتعاث، من خلال منصة وتطبيق رقمي علي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باسم سفير2.

وهذا البرنامج هو المنوط بنظيم خطط الدراسة ومتابعة التقدم والحضور والتحصيل، كما يعني البرنامج بتنظيم الشؤون المالية للطلبة المبتعثين بالخارج.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تستقبل الدفعة الثانية للطلبة المبتعثين في الخارج من ذوي الإعاقة

الصورة

الكلمات الدلالية:
المبتعثين خدمة مباشرة الدراسة سفير2 مركز خدمات الابتعاث

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. جمرك مطار جدة يُحبط تهريب 1.6 كيلو «كوكائين» داخل أحشاء راكب

بالصور.. جمرك مطار جدة يُحبط تهريب 1.6 كيلو «كوكائين» داخل أحشاء راكب

٠٥:٣٨ م، الخميس، ١٦ يوليو ٢٠١٥
متحدث اتحاد الكرة: تركيز «mbc»على تصوير الفتيات في سوبر لندن استفزاز متعمَّد

متحدث اتحاد الكرة: تركيز «mbc»على تصوير الفتيات في سوبر لندن استفزاز متعمَّد

٠٤:٣٢ م، الأثنين، ١٧ أغسطس ٢٠١٥
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

٠١:٤٩ م، الثلاثاء، ٠٩ فبراير ٢٠١٦
الخطوط السعودية: طائرة مانيلا تغادر إلى المملكة مساء الأربعاء

الخطوط السعودية: طائرة مانيلا تغادر إلى المملكة مساء الأربعاء

٠٩:٢١ م، الثلاثاء، ٠٥ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *