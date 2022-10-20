للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات

تواصل – فريق التحرير:

كشف مركز خدمات الابتعاث، أن المبتعث يمكنه تنفيذ خدمة مباشرة الدراسة، عقب وصوله الدولة المبتعث بها، في 3 خطوات.

جاء ذلك في إنفوجراف نشره المركز على حسابه بـ”تويتر”.

خدمة مباشرة الدراسة

ووفق مركز خدمات الابتعاث فإن الخطوات الثلاث هي:

1-الدخول علي خدمة مباشرة الدراسة بعد وصول طالب الابتعاث لدولة الدراسة، وذلك من قائمة الراغبون في الدراسة من نظام سفير2.

2-الإقرار على الشروط والأحكام.

3-تعبئة كافة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة.

وتقدم وزارة التعليم السعودية الدعم لطلاب الابتعاث، من خلال منصة وتطبيق رقمي علي أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة باسم سفير2.

وهذا البرنامج هو المنوط بنظيم خطط الدراسة ومتابعة التقدم والحضور والتحصيل، كما يعني البرنامج بتنظيم الشؤون المالية للطلبة المبتعثين بالخارج.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تستقبل الدفعة الثانية للطلبة المبتعثين في الخارج من ذوي الإعاقة