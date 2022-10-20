وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية».. رابط التقديم
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أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، التابعة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:
المسمي الوظيفي
-صيدلى.
-الممرضة الرئيسية.
-المدقق السريري – مريض خارجي.
-مدير عيادة العناية بالجمال.
-ممرضة العناية بالجروح.
-ممرضة الموظفين.
-إرشادات طبية.
-معالج فيزيائي.
-غيرها.
رابط التقديم
للاطلاع علي الوصف الوظيفي ومزيد من المعلومات ورابط التقديم: (اضغط هنا)
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