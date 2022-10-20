الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية».. رابط التقديم
خطوات تعديل البيانات التعليمية «للخريج» في نظام الرخص المهنية
للمبتعثين.. نفِّذ خدمة مباشرة الدراسة في 3 خطوات
هددوه بقتل أبنائه واغتصاب زوجته.. متظاهر: الشرطة الإيرانية عذبتنا بوحشية
من لسانك.. اكتشف إصابتك بهذا المرض الفتاك
تنبيه مهم: توقف مؤقت لبوابة ديوان المظالم الرقمية لهذه المدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية».. رابط التقديم

وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية».. رابط التقديم

وظائف شاغرة في الشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية».. رابط التقديم
١١:٣٦:٥٨ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، التابعة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة للعمل في مدينة الرياض وفق التفاصيل التالية:

المسمي الوظيفي

-صيدلى.

-الممرضة الرئيسية.

-المدقق السريري – مريض خارجي.

-مدير عيادة العناية بالجمال.

-ممرضة العناية بالجروح.

-ممرضة الموظفين.

-إرشادات طبية.

-معالج فيزيائي.

-غيرها.

رابط التقديم

للاطلاع علي الوصف الوظيفي ومزيد من المعلومات ورابط التقديم: (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

التقديم يبدأ اليوم.. 100 وظيفة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية «رعاية»

الكلمات الدلالية:
الشركة الوطنية للرعاية الطبية رعاية وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

بطلب من “تراس”.. الملك تشارلز لن يحضر قمة المناخ في مصر

١١:٠٩ ص، الأحد، ٠٢ أكتوبر ٢٠٢٢
«صحة الشرقية»: قبول الطفل طارق العنزي بمستشفى الملك فهد التخصصي

«صحة الشرقية»: قبول الطفل طارق العنزي بمستشفى الملك فهد التخصصي

٠٧:٤٩ م، السبت، ٢١ نوفمبر ٢٠١٥
هاشتاق “#مهسا_أميني” يتجاوز الـ 100 مليون على تويتر

هاشتاق “#مهسا_أميني” يتجاوز الـ 100 مليون على تويتر

٠٢:٤٨ م، الأثنين، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢
شرطة الرياض: تحديد هوية مطلقي النار بأحد شوارع وادي الدواسر

شرطة الرياض: تحديد هوية مطلقي النار بأحد شوارع وادي الدواسر

٠٣:٠١ م، الخميس، ١٢ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *