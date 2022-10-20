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هددوه بقتل أبنائه واغتصاب زوجته.. متظاهر: الشرطة الإيرانية عذبتنا بوحشية

هددوه بقتل أبنائه واغتصاب زوجته.. متظاهر: الشرطة الإيرانية عذبتنا بوحشية

هددوه بقتل أبنائه واغتصاب زوجته.. متظاهر: الشرطة الإيرانية عذبتنا بوحشية
١١:١٩:٤٢ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف أحد المتظاهرين الإيرانيين، عن التعذيب الوحشي الذي يتلقاه المحتجون من قبل قوات الشرطة وأجهزة الأمن.

أيام من التعذيب الذي لا يطاق على يد الشرطة الإيرانية

وفي تصريحات لشبكة «CNN»، روى المتظاهر البالغ من العمر 29 عامًا، أنه تم اعتقاله هذا الشهر وتحمل أربعة أيام من التعذيب على يد قوات الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا أنه أُجبر على التوقيع على اعتراف يقول إنه دُفع من قبل حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لـ”خلق الفوضى” في إيران.

وأوضح أنه نتيجة التعذيب والترويع فإنه في الوقت الحاضر لا ينام كثيرًا، وأنه يرى كوابيس في معظم الأوقات، وأن هناك شخصًا ما يتبعه في الظلام، وأنه وحيد ولا أحد يساعده.

النظام الإيراني يلاحق النشطاء

وأكد المتظاهر، أن السلطات لا تزال تلاحقه، وأنه تلقى مكالمة هاتفية من رقم غير معروف لأنه ناشط على تويتر، وهدده وعائلته بأنه إن لم يتوقف فسوف يعتقلونه، وأنه يعرف ما ينتظره جيدًا.

16 يومًا من الرعب والضرب والتعذيب البشع

وأضاف أنه شاهد العديد من أصدقائه وهم يسقطون في الشارع، وأنه بعد أسابيع اعتقلته الشرطة من منزله في منتصف الليل وأُخذ إلى ما وصفه بأنه “غرفة التعذيب”، حيث تعرض لمدة 16 يومًا من الرعب للضرب والتعذيب البشع.

الأمن الإيراني يهدده بقتل أطفاله واغتصاب زوجته

وأشار إلى أنه خضع نتيجة للتعذيب على يد الأمن الإيراني، للعديد من العمليات الجراحية التي رممت فكه مرة أخرى، كما أن السلطات جمدت حسابه المصرفي في بعض الأوقات واتصلوا مهددين بقتل أطفاله واغتصاب زوجته.

يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه تجمع شباب محلات تبريز” إلى مظاهرة احتجاجية، مع استمرار الاحتجاجات والإضرابات العمالية والطلابية والشعبية في جميع أنحاء إيران.

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إيران احتجاجات إيران التعذيب الوحشي تعذيب متظاهر متظاهر إيراني يكشف الحقيقة

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