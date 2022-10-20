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عاجل.. بنك «التصدير والاستيراد» يدعم الصادرات غير النفطية بأكثر من 9.4 مليارات ريال
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عاجل.. بنك «التصدير والاستيراد» يدعم الصادرات غير النفطية بأكثر من 9.4 مليارات ريال

عاجل.. بنك «التصدير والاستيراد» يدعم الصادرات غير النفطية بأكثر من 9.4 مليارات ريال

عاجل.. بنك «التصدير والاستيراد» يدعم الصادرات غير النفطية بأكثر من 9.4 مليارات ريال
١٠:٤٦:٣٩ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت قناة “الإخبارية” إن بنك التصدير والاستيراد السعودي يُعزز تنافسية الصادرات غير النفطية باعتماد عمليات واعتمادات ائتمانية بأكثر من 9.4 مليارات ريال.

كان البنك قد أطلق استراتيجية جديدة للأعوام الخمسة المقبلة، وذلك لتمكين الصادرات الوطنية غير النفطية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

وتتواءم الخطوة الجديدة مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وجاءت نتيجة لجهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية، ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم، ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص.

كما تم تصميم الاستراتيجية بهدف «تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية، من خلال:

1 – سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك.

2 – تعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية

3 – ضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك الاستدامة المالية، وكفاءة العمليات وفاعليتها.

4 – جذب وتطوير الكفاءات، وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.

الكلمات الدلالية:
الأسواق السعودية الصادرات القطاع الخاص المملكة بنك الاستيراد والتصدير صادرات غير نفطية

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