تراجع ملموس في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 172 ريالاً

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انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس 20 من أكتوبر 2022، خلال تعاملات الصباح بشكل ملموس.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 197.39 ريال، فيما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 180.94 ريال.

عيار 21 يسجل 172.72 ريال

كما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 172.72 ريال، وأسعار الذهب عيار 18 نحو 148.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 115.15 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 98.70 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6139 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1382 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 197,390 ريال.

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