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هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»
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هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»

هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»

هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»
١٠:٤٢:٤٢ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “#جبر_خاطر” التريند في المملكة، اليوم الخميس، فيما تداول آلاف المغردين تغريدات تدعو إلى التفاؤل والنظر بإيجابية إلى المستقبل، في ظل التغييرات العديدة واليومية التي تحدث حولنا.

وعبر مغردون عن إعجابهم بتلك الفكرة خاصة وأن هناك استجابة كبيرة لها مع بحث أغلب الناس عن طرق لإدخال السرور والفرح على أنفسهم وأيضًا على من حولهم.

في الوقت نفسه، حث البعض على التأسي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والابتسامة دائما في وجه الآخرين، خصوصًا وأن تلك الابتسامة قد يكون لها مفعول قوي في تغيير نفسية الآخرين وتحويلها دائمًا نحو الأفضل.

“جبر الخاطر” من الأمور المحمودة في الشريعة الإسلامية

ويعد “جبر الخاطر” من الأمور المحمودة والتي حث عليها الدين الإسلامي، والتي يجب أن يتحلى بها كل مسلم، فيجب عليه دائما العمل على تخفيف العبء عن الآخرين والبحث عن طرق لإسعادهم، وكذلك تقديم كل ما يمكنه فعله لهم طالما أن ذلك كان في استطاعته.

وطالب الكثير من المواطنين بنشر الأمل في غدٍ يحمل البشرى للسعوديين، في ظل الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية من مشروعات عملاقة في المستقبل الكبير تستفيد منها الأجيال الجديدة.

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المملكة تأثير جبر الخاطر جبر الخواطر هاشتاق المملكة

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